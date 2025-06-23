لبنان

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 23-6-2025

القِصاصُ آتٍ لا مَحالة، وزخاتُ اليومِ اللاهبةُ على القاعدةِ الاميركيةِ الاولى في الشرق الاوسط – اي الكيانِ العبري – ليست الا البداية..

انه القرارُ الايرانيُ الحاسمُ بالردِّ على العدوانِ الاميركيِّ الغادر،الذي يطالبُ به الشعبُ الايرانيُ المتّحدُ على قلبِ رجلٍ واحدٍ وعبَّرَ عنه القادةُ العسكريونَ واختصرَه رئيسُ الاركانِ الجنرال موسوي الذي توعدَ اميركا بالإضافةِ إلى معاقبةِ طفلِها الصهيونيِّ غيرِ الشرعيِّ والمعتدي، بعقابِها هي ايضاً وبشدة.

شدةٌ تَعُمُّ العالمَ مع الخطوةِ الاميركيةِ الرعناءِ المبنيةِ على اهواءِ بنيامين نتنياهو. وخشيةً من تداعياتها ارتفعت الاصواتُ من كلِّ حَدَبٍ وصوبٍ تطالبُ بوقفِ الحرب، فيما الحربةُ الايرانيةُ مرفوعةٌ الى حدودِ السماءِ للانتقامِ للسيادةِ والشعبِ الايرانيينِ، والخياراتُ جمةٌ كما يقولُ المسؤولون، اولُها الردُ العسكريُ وليس آخرَها توصيةُ مجلسِ الشورى للحكومةِ بتعليقِ التعاونِ مع الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذرية، فضلاً عن ورقةِ اقفالِ مضيقِ هرمز الذي يُقفِلُ على دونالد ترامب خياراتِه الصعبة.

وليسَ اصعبَ حالاً من المستوطنينَ الصهاينةِ وحكومتِهم التي اختبرت اليومَ صاروخَ “قدر H” الذي طرقَ ابوابَ تل ابيب دونَ معرفةِ دفاعاتِها الجويةِ التائهةِ بينَ زخّاتِ الصواريخِ التي سَجّلَتِ اليومَ الجولةَ الواحدةَ والعشرين.

جولاتٌ يبدو اَنها متواصلةٌ وتُراكمُ في عمقِ الكيانِ ومستوطنيهِ دماراً وخوفاً على الحاضرِ والمستقبل، ولا يُخفّفُ منه كلُّ الاجرامِ الصهيونيِّ واستهدافُ مرافقِ الحياةِ في ايرانَ كما فَعلوا اليومَ مع مقرِّ الهلالِ الاحمرِ وجامعةِ بهشتي وكهرباءِ طهران..

لكنَ إيرانَ ستنتصرُ لأنها صاحبةُ حق ، ومعتدًى عليها، كما أكدَ الامينُ العام لحزب الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم في مقابلةٍ مع موقعِ العهدِ الالكتروني، متوقعاً أنْ تَحسِبَ أميركا حسابَ ما ستفعلُه إيرانُ والذي لن يكونَ أمرًا بسيطًا وعاديًّا معَ مسألةٍ وجودية، وكذلكَ ما يمكنُ أن يفعلَه اليمنُ وقوى المقاومةِ في المنطقةِ وشعوبِها..

امّا ما تفعلُه الاعتداءاتُ الاسرائيليةُ المتواصلةُ على لبنانَ والتي كان آخرَها سلسلةُ غاراتٍ على مرتفعاتِ اقليمِ التفاح ، فاساسُ مجابهتِه على عاتقِ الدولةِ المسؤولةِ عن حمايةِ ارضِها ومواطنيها، كما قالَ الامينُ العامُّ لحزب الله، والمقاومةُ الى جانبِها بأيِ خيارٍ تتخذُه لوقفِ هذا العدوان، مع الاحتفاظ بالقرارِ والخيارِ المناسبِ الذي نتخذُه المقاومةُ في وقتِه اذا لم تَنجحِ الدولةُ في تحقيقِ اهدافِها..

المصدر: قناة المنار