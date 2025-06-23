لبنان

غارات جوية معادية تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، مخلفًا أضرارًا مادية.

فقد نفّذ الطيران الحربي ثلاث غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزّراريّة، كما أغار على منطقة تمتد بين حومين الفوقا، عِزّة، ودير الزهراني، إضافة إلى غارة استهدفت بصليّا في إقليم التفاح.

كما سُجّل استهداف بثلاث غارات إسرائيلية لمناطق حورتا التحتا، السريرة، الوردية، والمحمودية، تلاها سلسلة غارات أخرى استهدفت منطقة المحمودية – العيشية.

في السياق نفسه، أفيد عن تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في أجواء وادي زفتا والجرمق وعدد من المناطق الجنوبية.

وتُعدّ هذه الغارات خرقًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، والذي نصّ على تجميد العمليات العسكرية وتجنب التصعيد، ما يضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولية قانونية وسياسية تجاه هذا الانتهاك السافر للاتفاقات الدولية.

المصدر: موقع المنار