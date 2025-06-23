عربي وإقليمي

هجوم صهيوني على «فوردو».. واهداف في طهران

تعرض موقع «فوردو» النووي الإيراني لهجوم صهيوني جديد، وذلك عقب الضربات الأميركية التي استهدفت أمس منشآت في فوردو ونطنز وأصفهان.

وأعلن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم أن «العدو نفّذ قبل لحظات هجوماً جديداً استهدف موقع فوردو النووي»، لافتاً إلى أن الهجوم لم يُشكّل أي تهديد أو خطر على المواطنين، وقال: «سبق للولايات المتحدة أن استهدفت هذا المركز يوم أمس، لكن الهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة تُذكر».

كما شنّ العدو الإسرائيلي هجوماً استهدف محيط مبنى «سلام» التابع لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة «تسنيم»، نقلاً عن مصادر ميدانية، أن القصف وقع في الجهة الغربية من طهران، بالقرب من منشآت مدنية، من دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، في حين ألحق الهجوم أضراراً مادية في بعض الأبنية المجاورة. كما أفادت وكالة «مهر» عن هجوم إسرائيلي استهدف جامعة شهيد بهشتي في طهران.

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، أن «الجيش يضرب بقوة غير مسبوقة أهدافاً تابعة للنظام والأجهزة الحكومية في قلب طهران».

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم جيش العدو إيفي ديفرين في بيان أنه «في هذه اللحظة، تكثف الطائرات الإسرائيلية الضربات في منطقة طهران»، زاعماً استهداف «مقر الحرس الثوري بالإضافة إلى جميع الأهداف التي تهدد دولة إسرائيل».

إسقاط مسيرة «هرمس»

في المقابل،أسقط الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع «هيرمس» في مدينة خرم آباد، وذلك في اليوم الحادي عشر للمواجهة العسكرية بين طهران وتل أبيب.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة لرستان في بيان: «فجر اليوم الإثنين، تم رصد وإسقاط طائرة مسيّرة من نوع هيرمس بواسطة الدفاع الجوي التابع لحرس الثورة الإسلامية في مدينة خرم آباد».

الطائرة المسيرة الاسرائيلية من نوع هرميس 900 التي اسقطتها الدفاعات الجوية الايرانية صباح اليوم

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي عملية إسقاط المسيرة، وأعلن على لسان المتحدث باسمه أنه «خلال عملية عسكرية، تم إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو في أجواء إيران».

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة الإسرائيلية التي أسقطت هي الرابعة منذ بدء الهجمات على إيران.

إعدام جاسوس لصالح «الموساد»

في سياق متصل، أعلنت إيران اليوم إعدام رجل شنقاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقالت السلطة القضائية إنّ «محمد أمين مهدوي شايسته أُعدم صباح اليوم بتهمة التعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني»، مؤكدة أنه كان على صلة بجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي «الموساد».

كما اتهم شايسته بالتعاون مع قناة «إيران إنترناشونال» التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تعتبرها السلطات أنّها مرتبطة بإسرائيل.

المصدر: مواقع