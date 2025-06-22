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فيديوغراف | ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟

أكّد عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري مستعد لإغلاق مضيق هرمز “إذا اقتضت الحاجة والظروف ذلك”، في ظل التصعيد المتواصل عقب الضربات الأميركية الأخيرة ضد إيران.

وأفادت تقارير إعلامية بأن البرلمان الإيراني وافق على قرار يقضي بإغلاق المضيق، مشيرة إلى أن تنفيذه يبقى رهنًا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.

في المقابل، حذّر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس من هذه الخطوة، معتبرًا أن “تعطيل إيران لحركة الملاحة في المضيق سيكون انتحارًا بالنسبة لها”، وفق ما نقلت تقارير صحفية.

ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟

مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، عاد الحديث مجددًا عن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. فالمضيق الذي يقع بين سلطنة عمان وإيران، يربط الخليج العربي شمالًا بخليج عُمان وبحر العرب جنوبًا، ويبلغ عرضه 33 كيلومترًا عند أضيق نقطة، بينما لا يتجاوز عرض ممري الدخول والخروج فيه 3 كيلومترات في كل اتجاه.

يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي ما يعادل 20 مليون برميل يوميًا، وتصدر عبره كل من السعودية، وإيران، والإمارات، والكويت، والعراق معظم نفطها الخام، لا سيما إلى الأسواق الآسيوية. كما تعتمد قطر بالكامل تقريبًا على هذا الممر لنقل غازها الطبيعي، الذي يمثل نحو ربع استخدام الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وفي ظل هذا الواقع، تسعى كل من السعودية والإمارات إلى تطوير مسارات بديلة لتجاوز الاعتماد الكامل على المضيق، تحسبًا لأي تطورات قد تعيق حركة الملاحة فيه.

المصدر: موقع المنار