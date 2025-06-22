لبنان

سلام استنكر التفجير الارهابي لكنيسة بدمشق: يهدف لزرع الفتنة

استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “التفجير الانتحاري الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في العاصمة السورية دمشق وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء” .

وقال سلام في بيان له مساء الاحد “هذا العمل الإجرامي الدنيء الذي يستهدف سوريا دولة وشعبا ويهدف إلى زرع الفتنة والشرخ داخل النسيج الوطني السوري”.

وأكد سلام “تضامن الحكومة اللبنانية الكامل مع الجمهورية العربية السورية في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها”، معربا عن “استعداد لبنان للتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام