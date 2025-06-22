لبنان

وقفة تضامنية في الجية دعمًا لإيران وتنديدًا بالعدوان الأميركي – الصهيوني

نُظّمت في باحة مجمع المصطفى (ع) في بلدة الجية وقفة تضامنية مع الشعب الإيراني وقيادته، تنديدًا بالعدوان الأميركي – الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفضًا للتوحش الصهيوني وجرائمه المتنقلة من غزة إلى إيران.

الفعالية التي نظمها فوج النبي يونس (ع) في كشافة الإمام المهدي (عج) في الجية، شهدت حضورًا واسعًا شمل مدير مجمع أهل البيت (ع) العالمي الشيخ محسن نخعي، إلى جانب عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، فضلًا عن قادة وعناصر كشفية وحشد من الأهالي.

وتخلل الوقفة تلاوة سورة الفاتحة عن أرواح الشهداء، وألقى الشيخ نخعي كلمة أكد فيها أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستنتصر على العدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأميركية، مشددًا على صلابة الموقف الإيراني وثباته في وجه العدوان.

المصدر: موقع المنار