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حماس: الإغلاق الكامل للمسجد الأقصى تصعيد خطير لحرب الاحتلال الدينية والتهويدية

أكدت حركة حماس أن “إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المتكررة على المصلين والمرابطين، تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني في المسجد وتصعيدا خطيرا في حرب الاحتلال الدينية والتهويدية”.

وشدد مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين في حديث له الاحد على أن “الاعتقالات التي طالت حراس المسجد وأفراد طواقم الأوقاف، تمثل استهدافًا مباشرًا للسيادة الدينية الإسلامية في القدس ومحاولة لتسهيل مزيد من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك”.

وحذر ناصر الدين من “العواقب الخطيرة لهذه السياسات العدوانية على الاستقرار في المدينة المقدسة والمنطقة بأسرها، فأي اعتداء على الأقصى هو اعتداء على كرامة الأمة جمعاء”، ودعا “أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني إلى الحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى المبارك والتواجد المكثف في باحاته للوقوف في وجه محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني”.

وطالب ناصر الدين “الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة والعمل على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وكانت سلطات العدو الإسرائيلي قد أعادت صباح الأحد إغلاق المسجد الأقصى بعد أيام فقط على إعادة فتحه أمام المصلين، كما اعتقلت قوات العدو 4 من حراس المسجد.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام