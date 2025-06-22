عربي وإقليمي

العدو الاسرائيلي يواصل هدم المنازل في مخيم نور شمس بالضفة المحتلة

واصلت جرافات العدو الإسرائيلي الأحد عمليات الهدم الواسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، تزامناً مع استمرار العدوان المتصاعد على المدينة ومخيميها لليوم الـ147 توالياً، ولليوم الـ134 على مخيم نور شمس تحديداً.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عمليات الهدم تجري بوتيرة متسارعة مستخدمة ست جرافات من النوع الثقيل، استهدفت المباني السكنية في حارة المنشية ومحيطها، حيث جرت تسويتها بالأرض وفتح شوارع واسعة مكانها، وذلك في إطار عدوان متواصل منذ أسابيع، أسفر حتى الآن عن هدم أكثر من 30 مبنى سكنياً في المخيم”.

وكان مخيم طولكرم قد شهد خلال الأسبوعين الماضيين عمليات هدم طالت أكثر من 50 مبنى، ما تسبب في فتح شوارع واسعة في قلب المخيم، وشملت الأضرار حارات البلاونة، والعكاشة، والنادي، والسوالمة، والحمّام، والمدارس، وسط دمار واسع في البنية التحتية والمرافق السكنية.

وتأتي هذه العمليات ضمن مخطط أعلنته سلطات الاحتلال في أيار/ مايو الماضي، يقضي بهدم 106 مبانٍ في المخيمين، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، و48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمنطقة.

في الأثناء، تواصل قوات العدو فرض حصار مشدد على المخيمين ومحيطيهما، مع انتشار واسع لفرق المشاة والآليات العسكرية في الأزقة والمداخل، ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم أو تفقد ممتلكاتهم، وسط إطلاق نار مباشر يستهدف كل من يقترب من المنطقة.

كما دفعت قوات العدو بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة طولكرم، التي تشهد تحركات مكثفة لآلياته العسكرية على مدار الساعة، خصوصاً في وسط السوق وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي وشارع نابلس والحي الشمالي، حيث تعمد القوات إلى اعتراض تحركات المواطنين والمركبات، وإطلاق أبواق آلياتها بطريقة استفزازية والسير بعكس اتجاهات المرور، ما يُعرّض حياة المواطنين للخطر.

المصدر: وكالة وفا