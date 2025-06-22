عربي وإقليمي

29 شهيدًا ومصابون في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

استُشهد 29 مواطنًا وأُصيب آخرون، منذ فجر الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم السابع والتسعين من العدوان الشامل الذي يشنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ستة مواطنين برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية شمال غربي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

كما استُشهد طفل وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا يعود لعائلة أبو بطيحان قرب أبراج عين جالوت، جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين استُشهد مواطن وأُصيب آخرون في قصف مماثل استهدف منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وفي تطورات متزامنة، أُصيب أكثر من عشرة مواطنين برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات الشركة الأمريكية شمالي مدينة رفح، بينما استُشهد مواطنان وأُصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم الريان في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وتم انتشال جثامين الشهداء: تحرير عبد القادر محمد الشواف، عاطف رمضان سلمان أبو عليان، حسين محمد حسين أبو خديجة، خالدية عبد الحكيم عبد العزيز أبو عنزة، وأحمد سامي خليل الشواف من بلدة عبسان شرق خان يونس.

كما ارتقى أربعة شهداء في قصف استهدف خيمة نازحين تعود لعائلة أبو شلوف في بئر 19 بمنطقة المواصي غرب خان يونس، بينما أُصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في محيط سجن أصداء شمالي المدينة.

وفي السياق، أفاد مستشفى العودة في النصيرات بوصول جثمان طفل شهيد وسيدة مصابة، جراء استهداف طائرات الاحتلال المُسيّرة منزلًا في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع. كما أعلن المستشفى عن استقباله 31 إصابة وأربعة شهداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المستشفى أن من بين الإصابات 22 إصابة نتيجة استهداف الاحتلال لتجمعات من المواطنين كانوا ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة، بينهم أربع إصابات خطرة تم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة الوسطى.

وأشار إلى وقوع ثلاث إصابات وأربعة شهداء في مخيم النصيرات، إلى جانب ست إصابات جراء قصف استهدف مخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، متجاهلًا النداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية المطالِبة بوقف العدوان، ما أسفر عن نحو 180 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظلّ مجاعة أودت بحياة عدد كبير من المدنيين.

المصدر: مواقع