عربي وإقليمي

الموجة الـ20 من عملية “الوعد الصادق 3″… ايران تضرب “تل أبيب” وحيفا… وتستخدم صاروخ “خيبر” لأول مرة

أطلق الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد الموجة الـ20 من عملية “الوعد الصادق 3” باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، فأصابت الصواريخ “تل أبيب” وحيفا ونيس تسونا، موقعةً أضراراً بالغة ومتسببةً بجرح عشرات المستوطنين”.

في السياق، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن “الحرس الثوري” قوله “تم استخدام مزيج من الصواريخ بعيدة المدى ذات الوقود السائل والصلب، والمزوّدة برؤوس حربية مدمّرة، إلى جانب اعتماد تكتيكات جديدة لاختراق أنظمة الدفاع الجوي للعدو”.

ونقلت الوكالة عن “الحرس” قوله إنه استهدف مطار “بن غوريون”، ومركز الأبحاث البيولوجية التابع للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى قصفه قواعد الدعم المختلفة والطبقات المتعددة لمراكز القيادة والسيطرة التابعة للعدو.

كذلك، نقلت وكالة “نور نيوز” عن “الحرس الثوري” أنه أطلق صاروخ “خيبر” نحو الأراضي المحتلة للمرة الأولى خلال هذه العملية. والجدير ذكره أن هذا الصاروخ مداه طويل فوق الـ 1000 كلم، مجهز برأس متفجر قادر على إلحاق أضرار كبيرة بالمناطق المستهدفة، لديه قدرة عالية على التخفي أثناء تحركاته لتجنب اكتشافه من قبل أنظمة الدفاع، أما استهدافاته فهي دقيقة.

عشرات الجرحى بين المستوطنين

من جهة أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية حصول موجتان من القصف من إيران على الكيان المحتل صباح اليوم، الأولى تضمت 22 صاروخاً والثانية 5 صواريخ، ما تسبب بإصابة 27 مستوطناً، فيما يحقق جيش الاحتلال في انخفاض نسبة اعتراض الصواريخ في الضربة الإيرانية الأخيرة، وفقاً لما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

كذلك، أفادت وسائل إعلام العدو بحصول دمار كبير في “تل أبيب” وحيفا ونيس تسونا جراء سقوط الصواريخ الإيرانية، كاشفةً أن نحو 20 شخصاً عالقون تحت الأنقاض في موقع الإصابة المباشرة في نس تسونا جنوب تل أبيب.

كما فتح جيش العدو تحقيقاً في عدم انطلاق صفارات الإنذار في حيفا لحظة الهجوم الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن سلطات الإطفاء أن عدة مبان دُمّرت في المنطقة الساحلية، وأُصيب مبنى في منطقة دان، في حين اشتعلت النيران في مركبة قرب أحد المباني في المنطقة الوسطى.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن خدمات الطوارئ لا تزال تعمل على إجلاء سكان منطقة مكتظة في وسط الكيان.

إغلاق جوي

هذا وأفادت “القناة 12 الإسرائيلية” بأنه تم إغلاق المجال الجوي مجددا حتى إشعار آخر.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال رفع مستوى التأهب تجاه لبنان تحسباً لأي محاولة من حزب الله تنفيذ هجوم على الكيان، حسب تعبير الصحيفة.

ووصف رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية بأنها “جبارة” و”تاريخية”، حسب زعمه، مشيداً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم أن الضربة على إيران جاءت بقرار وتنفيذ أميركي، فإن نتنياهو قال إنه فعل ما لم تستطع أي دولة أخرى على وجه الأرض فعله، مهنئاً الرئيس دونالد ترامب على قراره “الجريء”.

وقد استهدف عدوان أميركي فجر اليوم مواقع نووية إيرانية، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.