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   22 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
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    الحرس الثوري: اعتقال عنصر تابع للعدو كان قد تلقّى تدريبات في إحدى الدول الأجنبية وتم ضبط معدات فنية وأجهزة تجسّس واتصال داخل مخبئه