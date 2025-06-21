تقارير مصورة

بالفيديو | أبرز المواقع الاستراتيجية التي استهدفتها إيران في ردها الصاروخي

في واحدة من أوسع الضربات الصاروخية وأكثرها دقة، استهدفت إيران عددًا من المقرات والمنشآت الاستراتيجية الحساسة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ردّها على العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقد شملت الضربات أبرز مراكز القيادة والسيطرة العسكرية والأمنية في كيان الاحتلال، أبرزها:

مجمع الكرياه العسكري في وسط تل أبيب، والذي يُعد مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وقيادة هيئة أركان جيش الاحتلال ومجلس الأمن القومي.

مركز الاستخبارات العسكرية (أمان) في هرتسيليا، أحد أخطر أذرع الاحتلال في التخطيط العملياتي وإدارة الحروب والاغتيالات.

مقر تابع لجهاز الموساد الإسرائيلي يُستخدم لتخطيط وتنفيذ عمليات الاغتيال الخارجية، ويقع في إحدى ضواحي تل أبيب.

قاعدة نواتيم الجوية في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، وهي قاعدة رئيسية لطائرات الـ F-35 الأمريكية المتطورة.

قاعدة حتسريم الجوية، وهي قاعدة متخصصة بتدريب الطيارين واستضافة منظومات دفاعية جوية متقدمة.

معهد وايزمان للعلوم في مدينة رحوفوت، وهو من أبرز مراكز البحث والتطوير في مجال الأسلحة والتكنولوجيا النووية.

منشآت مصافي النفط في خليج حيفا (شركة بازان)، والتي تُعد الشريان الحيوي للطاقة في كيان الاحتلال.

ويأتي هذا الاستهداف النوعي في إطار عملية ردّ استراتيجية إيرانية وصفتها طهران بأنها “دقيقة ومحدودة”، لكنها حملت رسالة ردع واضحة، عبر ضرب البنية التحتية العسكرية والاقتصادية الحيوية للعدو، دون الانجرار إلى مواجهة شاملة.

وأكدت مصادر اعلامية أن الهجمات نُفذت بصواريخ دقيقة من طراز “خيبر شكن” و”قيام” و”ذو الفقار”، إلى جانب أسراب من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى تعطيل منظومات دفاعية، ووقوع أضرار مادية في بعض المواقع، دون أن تتمكن تل أبيب من إسقاط جميع المقذوفات.

هذا التصعيد النوعي يعكس تحوّلًا واضحًا في قواعد الاشتباك، ويشكّل ضربة لهيبة الردع الإسرائيلية التي طالما اعتمدت على تفوّقها الجوي والاستخباراتي، ويضع مستقبل المواجهة أمام سيناريوهات مفتوحة ومعقّدة.

المصدر: موقع المنار