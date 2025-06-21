عربي وإقليمي

عراقجي: الوضع «صعب» لكنّ شعبنا متماسك والأمور تسير «على ما يرام»

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ الشعب الإيراني «يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني» في مواجهة الظروف الراهنة.

وأشار عراقجي، في تصريحات له على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة «التعاون الإسلامي» في إسطنبول، إلى أنّ «القوات المسلحة الإيرانية تؤدي دورها بكفاءة عالية في الدفاع عن البلاد».

وأضاف أنّ «الوضع الراهن صعب بلا شك، لكن الأمور في إيران تسير على ما يرام».

وأكد الوزير الإيراني أنّ طهران تمارس «حقها المشروع في الدفاع عن النفس، في مواجهة عدوان غير مبرر من قبل الكيان الصهيوني»، مشدداً على أنّها «ستواصل هذا النهج في إطار القوانين الدولية».

وقبيل انطلاق الجلسة الرسمية للاجتماع، أجرى عراقجي ونظيره التركي، هاكان فيدان، محادثة قصيرة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، فجر اليوم، إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية منظمة «التعاون الإسلامي»، والذي يُعقد تحت عنوان: «منظمة التعاون الإسلامي في عالم متحوّل».

ويوم أمس، أعرب عراقجي، أثناء الاجتماع مع «الترويكا» الأوروبية في جنيف عن قلقه العميق «إزاء امتناع الدول الثلاث عن إدانة العدوان الصهيوني»، مشدّداً على أنّ «إيران ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس».

المصدر: الأخبار