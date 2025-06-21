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الدفاعات الجوّية الإيرانية تتصدى لعدوان صهيوني على مناطق سكنية في انحاء متفرقة وسقوط شهيدين في قمّ

تصدّت الدفاعات الجوذية الايرانية، فجر اليوم السبت، للعدوان الاسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة من الجمهورية الاسلامية في ايران، حيث يواصل العدو استهداف المناطق المدنية، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

و تعرضت مدينة قم، الواقعة جنوب العاصمة طهران، لعدوان جوّي، تصدّت له الدفاعات الايرانية، وقد أفاد المتحدث باسم مقر إدارة محافظة قم، عن استشهاد شخصين، وإصابة 4 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف الطابق الرابع من مبنى بمدينة قم.ونشرت منصات محلية إيرانية، وناشطون مشاهد توثق آثار دمار بمبنى بمدينة قم .

و ذكرت وسائل إعلام إيرانية، إن أصوات انفجارات سمعت في اصفهان جنوب البلاد، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وأشارت الى تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية أيضا في مدن مشهد وبوشهر وكرمانشاه، وأنها تصدت لأجسام جوية في شيراز جنوب غربي البلاد,

و في تبريز شمال غرب البلاد، أفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ المضادات الدفاعية تصدت لمسيرات إسرائيلية صغيرة في أجواء المدينة الواقعة في محافظة اذربيجان الشرقية، وأسقطت مسيّرة في محافظة يلام غرب البلاد.

هيئة البث الإسرائيلية، ذكرت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أنّ سلاح الجو بدأ شن هجمات ضد البنية التحتية لتخزين وإطلاق الصواريخ في وسط إيران، ، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران وعدة مدن.

وقال جيش الاحتلال، الإسرائيلي، إنّ سلاح الجو استكمل سلسلة غارات غرب ووسط إيران على منصات ومستودعات صواريخ أرض أرض، وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق باستهداف أكثر من 35 موقعا عسكريا إيرانيا صباح أمس الجمعة في تبريز شمالا وكرمانشاه في الوسط الغربي.

المصدر: يونيوز