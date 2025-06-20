عربي وإقليمي

بزشكيان: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وقف غير مشروط للعدوان

رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنّ السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو “وقف غير مشروط للعدوان” وتقديم ضمانات بعدم تكرار “المغامرات” الإسرائيلية.

وكتب بزشكيان عبر حسابه على منصة “إكس” أنّ إيران “لطالما سعت إلى السلام والهدوء، ولكن في ظل الظروف الراهنة، فإن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو وقف عدوان العدو من دون أي شروط”.

وطالب بزشكيان بضمانات توقف “مغامرات الإرهابيين الصهاينة إلى الأبد”، وإلا سيكون الرد الإيراني على أي اعتداءات “أشد صرامة”، بحسب تعبيره.

وقال بزشكيان، في وقتٍ سابق، إن “الشرق الأوسط قد لا يرى السلام والهدوء أبداً إذا استمرت “إسرائيل” في ارتكاب جرائمها بدعم من الدول الغربية”.

ووفقاً لبيان صدر عن المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، قال بزشكيان إنّ “”إسرائيل” تنتهك جميع الأعراف الدولية وترتكب جرائم بدعم من القوى العالمية، وإذا استمر هذا التوجه، فقد لا تشهد منطقة الشرق الأوسط سلاماً وهدوءاً دائمين أبداً”.

المصدر: مواقع إخبارية