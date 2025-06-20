لبنان

الخطوط الجوية اللبنانية ألغت رحلاتها إلى العراق ليوم السبت

أعلنت شركة طيران شرق الأوسط – خطوط الجوية اللبنانية في بيان لها الجمعة أنه نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تم إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد واربيل) ليوم السبت 21 حزيران 2025.

ولفت البيان الى ان “الرحلات الملغاة هي: بغداد – بيروت ME320، بيروت -بغداد ME321، بغداد – بيروت ME322، بيروت – بغداد ME323، اربيل – بيروت ME324 وبيروت – اربيل ME325”.

وأضاف البيان “لمزيد من المعلومات، مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية: – الخط الارضي: 01629999، الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية، الخطوط الخلوية: 81477905 / 81477906 / 81477907 / 81477908 أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb”.

المصدر: قناة المنار