لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يكون تأثيرها على المناطق الداخلية والجبال المتوسطة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات كما تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل .

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال مع رطوبة مرتفعة .

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فترة بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام