فلسطين المحتلة

الضربات الإيرانية على كيان العدو متواصلة.. استهداف موقع استخباراتي تكنولوجي في بئر السبع

تتواصل الضربات الإيرانية على كيان العدو الاسرائيلي وذلك في إطار رد الجمهورية الاسلامية على العدوان الصهيوني الذي يستهدفها.

وبالسياق، أفادت وسائل إعلام العدو صباح الجمعة بسقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على موقع في مدينة بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، ما تسبب بسقوط 36 إصابة في صفوف المستوطنين واضرار كبيرة في عدد من المباني.

ووفق التقارير، ألحق الصاروخ دماراً واسعا وأدى إلى إغلاق محطة القطار في المدينة بسبب تعرضها لأضرار، كما أدى إلى احتراق عدد من المركبات في المنطقة.

وأفاد إعلام العدو أن الصاروخ الإيراني استهدف مركزًا للتكنولجيا فائقة الدقة والأبحاث والأمن السيبراني والمعلوماتية، على مقربة مبنى تابع لشركة “مايكروسوفت” في بئر السبع.

وأكد اعلام العدو أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الصاروخ يحمل عدة رؤوس متفجرة ما تسبب بأضرار كبيرة جداً، في واحدة من أبرز الإصابات الدقيقة ضمن الموجات الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران تجاه عمق الأراضي المحتلة.

هذا وأنزلت الصواريخ الايرانية الاستراتيجية خسائر كبيرة بعدد من المراكز الامنية والمالية للاحتلال في تل ابيب وبئر السبع والنقب.

المصدر: قناة المنار