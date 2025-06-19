لبنان

“لقاء الأحزاب”: لمنع العبث بأمن الوطن والابتعاد عن سياسة الكذب والإفتراء والتحريض

دان “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان له الخميس “الخبر المسيء الذي اوردته وسيلة إعلامية جديدة إسمها red tv تدّعي فيه أنه خلال اللقاء التضامني مع الجمهورية الإسلامية بمواجهة العدوان الصهيوني، الذي نظمه لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في السفارة الإيرانية في بيروت، تم خلاله عرض فيديو تحريضي ضد المملكة العربية السعودية ودعوة لقصفها”.

واوضح اللقاء انه “لم يعرض خلال اللقاء التضامني اي فيديو على الإطلاق، ولم يتم ذكر المملكة العربية السعودية خلال مداخلات المتحدثين وإن كل ما ذُكر في خبر المحطة المذكورة هو كذب وافتراء، يتحمل تبعاته المسؤولون عنها أمام القانون”.

واشار اللقاء الى ان “سياسة اللقاء هي سياسة جمعٍ، لا تفرقة، لا سيما وأن الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية مندد بالعدوان، وبالتالي فإن هذا الخبر الكاذب لا يمكن أن يصدقه إنسان عاقل”، ودعا “المحطة المذكورة للتراجع عن كذبها وافتراءاتها، ونشر هذا التوضيح حتى لا نضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وفق القانون اللبناني الذي يحظر التحريض ومحاولة نشر الفتن، لا سيّما في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية من تاريخ أمتنا ومنطقتنا”.

واكد اللقاء انه “سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية ولن يسمح للعابثين بأمن الوطن من ممارسة سياسة الكذب والإفتراء وبث التحريض والفتنة بين مختلف مكونات الوطن والأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام