لبنان

سفارة إيران في لبنان تردّ على “Red TV”: الصور مفبركة وسنلجأ إلى القضاء إذا لم يُقدَّم اعتذار رسمي

أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بيانًا نفت فيه بشكل قاطع صحة الصور التي نشرها موقع “Red TV”، ووصفتها بأنها “مفبركة ولا تمتّ إلى الحقيقة أو العمل الصحفي المهني بصلة”، معتبرة أنها “نموذج رخيص من اختلاق الأخبار التي تهدف إلى الإثارة والبلبلة، بعيدًا عن قواعد وأخلاقيات الإعلام النزيه”.

وأكد البيان أن “جميع المواد التي جرى عرضها تتعلّق حصراً بتوثيق العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما خلّفه من خسائر في صفوف الشهداء الإيرانيين الأعزاء”، نافياً وجود أي مواد من النوع الذي أشار إليه التقرير.

وأعربت السفارة عن أسفها “لانحدار بعض المنصات الإعلامية إلى هذا المستوى من التزييف، مدفوعةً إما بأجندات مريبة أو بأمراض نفسية، في محاولة لزرع الفتنة وإثارة الشقاق بين أبناء الأمة الواحدة”، معتبرة أن هذه الحملات تهدف إلى “ضرب علاقات الأخوّة والتعاون بين شعوب المنطقة وحكوماتها”.

وأضاف البيان أن هذه الافتراءات “تعكس انزعاجًا واضحًا لدى الغرف السوداء من مشهد التضامن العربي والإسلامي الواسع مع إيران في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم”، مشددًا على أن “هذا التضامن الشعبي والرسمي المتنامي يثبت أن البوصلة لا تزال تتجه نحو فلسطين ومقاومة الاحتلال”.

ودعت السفارة وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة والمصداقية، والامتناع عن ترويج الأكاذيب التي لا تخدم سوى أعداء الأمة وأهدافهم المشبوهة”.

وختم البيان بالتأكيد على أن “السفارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على الموقع المذكور، في حال عدم التراجع عن هذه المزاعم الكاذبة وتقديم اعتذار رسمي صريح عنها”.

المصدر: موقع المنار