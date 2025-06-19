لبنان

بري مستقبلاً المبعوث الأميركي: الانسحاب الاسرائيلي الفوري ووقف الخروقات المدخل الأساس للاستقرار

كرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التأكيد على “أهمية حضور ودور قوة اليونيفل العاملة في جنوب لبنان والتمديد لها، لأهمية دورها في تطبيق القرار 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار وتعاونها مع الجيش اللبناني في هذا الإطار”.

وخلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الأميركي في تركيا الموفد الخاص إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق، في حضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان،

شدد رئيس المجلس على “الجهد الأميركي لإلزام “إسرائيل” بضرورة الوفاء بإلتزاماتها بتطبيق بنود القرار 1701 والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروق كمدخل أساسي لكي ينعم لبنان بالإستقرار ويشرع بورشة إعادة الإعمار”.

بدوره، الموفد الاميركي توماس باراك، قال بعد اللقاء “رئيسي اليوم يبعث برسالة في خضم أزمة عالمية وفوضى ربما هو أمر مربك للجميع، فلبنان كان منارة ساطعة للتسامح وتقاطع الأديان وتقاطع الثقافات وتقاطع وجهات النظر المختلفة”، حسب تعبيره.

وأضاف “نحن نؤمن أنه بقيادتكم ومع التجديد في هذه اللحظة، يمكن للسلام والازدهار أن ينطلقا من جديد وجيلكم هو من يحتاج إلى إيجادهما، لذا نحن هنا ملتزمون بالمساعدة نحن معجبون بالإدارة وبالشعب اللبناني. لذا ما يجمعنا جميعا هو الأمل، وأن الفوضى ستهدأ قريباً، ومن ذلك سيزهر السلام والازدهار في هذه الصحراء التي يحملها اللبنانيون إلى جميع أنحاء العالم”، حسب قوله.

وردا على سؤال حول الموقف من الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وكيفية حلها؟ أجاب باراك “حسناً، لو كان في إمكاني تقديم حل لكم في دقيقتين لما كنت هنا”.

السفير التونسي

واستقبل الرئيس بري السفير التونسي بوراوي الإمام في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان، وكانت مناسبة “تم في خلالها عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

دعوة الى اجتماع

على صعيد آخر، دعا بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع يعقد بعد ظهر الاثنين المقبل الواقع فيه 23 حزيران/يونيو الحالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام