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بالفيديو… ماذا قال العميد الشهيد حاجي زاده عن صاروخ “خرمشهر 4″؟

نقلت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية اليوم الخميس عن جيش العدو الإسرائيلي أن الأخير يحقق في “صاروخ خرمشهر” الذي أطلقته إيران على الكيان ويحمل أكثر من طن من المتفجرات برأس متفجر أكبر من صاروخ “شهاب 3”.

يُذكر أنه في خطاب له في أيار/مايو 2023 أعلن قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري الايراني الشهيد العميد أمير علي حاجي زادة أن صاروخ “خرمشهر 4” (خيبر) قادر على إصابة 80 هدفاً عند وصوله إلى منطقة الهدف.

وقال العميد الذي استشهد في العدوان الاسرائيلي الغادر على ايران فجر يوم الجمعة الماضي، في لقاء مع الطلبة الجامعيين في جامعة العلم والصناعة في طهران، إنه “عندما يتم اطلاق صاروخ واحد من طراز “خرمشهر 4″ يتم إصابة 80 هدفاً واذا تم اطلاق 100 صاروخ من هذا النوع نحو اراضي العدو فان هذه الصواريخ تتحول الى 8 آلاف مقذوفة وتصيب الأهداف”.

واضاف الشهيد أن “اميركا غير قادرة على مواجهة ايران في الحرب وفي المواجهة الصلبة”.

المصدر: موقع المنار