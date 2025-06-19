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الأمين العام لحركة النجباء: إن لمستم شعرة من وليّ الأمة فأنتم وحلفاؤكم وأذنابكم ستكونون تحت ملاحقتنا ونيراننا

ندّد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، بالتهديدات الأميركية باغتيال الإمام السيد علي الخامنئي، محذراً من أن المساس به سيشعل نيران الانتقام في عموم المنطقة. ووجّه الشيخ الكعبي رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً “إن لمستم شعرة من وليّ الأمة الإمام الخامنئي، فأنتم وحلفاؤكم وأذنابكم ستكونون تحت ملاحقتنا ونيراننا في كل شبر من هذه المنطقة”.

كما اعتبر أن الإدارة الأميركية تجسّد وجه النفاق والدعم للإرهاب الصهيوني، وأكد أن “تهديداتكم لن ترهبنا، وسنقف مع الحق حتى النهاية”.

كما عبّر الشيخ الكعبي عن استغرابه من “الصمت الدولي تجاه هذه التهديدات السافرة”، مؤكدًا أن “الإسلام في خطر، وأنّ حماية رموزه واجب على كل الأحرار في العالم”.

المصدر: موقع المنار