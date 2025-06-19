الخميس   
   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
   بيروت 15:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الأمين العام لحركة النجباء: إن لمستم شعرة من وليّ الأمة فأنتم وحلفاؤكم وأذنابكم ستكونون تحت ملاحقتنا ونيراننا

      ندّد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، بالتهديدات الأميركية باغتيال الإمام السيد علي الخامنئي، محذراً من أن المساس به سيشعل نيران الانتقام في عموم المنطقة. ووجّه الشيخ الكعبي رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً “إن لمستم شعرة من وليّ الأمة الإمام الخامنئي، فأنتم وحلفاؤكم وأذنابكم ستكونون تحت ملاحقتنا ونيراننا في كل شبر من هذه المنطقة”.

      كما اعتبر أن الإدارة الأميركية تجسّد وجه النفاق والدعم للإرهاب الصهيوني، وأكد أن “تهديداتكم لن ترهبنا، وسنقف مع الحق حتى النهاية”.

      كما عبّر الشيخ الكعبي عن استغرابه من “الصمت الدولي تجاه هذه التهديدات السافرة”، مؤكدًا أن “الإسلام في خطر، وأنّ حماية رموزه واجب على كل الأحرار في العالم”.

      المصدر: موقع المنار