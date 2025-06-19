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السيد علي السيستاني: التهديد باستهداف قيادات إيران الدينية والسياسية العليا خطوة إجرامية

جددت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إدانتها الشديدة لتواصل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا، بعيد التهديد باغتيال الإمام السيد علي الخامنئي.

وذكر بيان صادر من مكتب المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، أن “المرجعية العليا تحذر من أن القيام بخطوة اجرامية من هذا القبيل – بالإضافة إلى تجاوزه الواضح للمعايير الدينية والأخلاقية وانتهاكه الصارخ للأعراف والقوانين الدولية – ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمّتها، وربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تماماً وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود”.

وناشد السيد السيستاني “جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما الدول الإسلامية أن يبذلوا قصارى جهودهم في سبيل وقف هذه الحرب الظالمة وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي.”

المصدر: مواقع