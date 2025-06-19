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ايران | الدفاعات الجوّية تسقط طائرتين إسرائيليتين من دون طيّار “هرمس 900” في أصفهان غرب البلاد

عرضت وزارة الدفاع الإيرانية، مشاهد توثق اسقاط طائرة اسرائيلية من دون طيّار، من طراز “هرمس 900″، اثناء مشاركتها في العدوان على أراضي الجمهورية الاسلامية في ايران، غرب البلاد.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مقر الدفاع الجوي المشترك للبلاد، أعلن أنه بعد دخول طائرة مسيّرة من طراز “هرمس 900” تابعة للكيان الصهيوني إلى أجواء أصفهان، تم اكتشافها، و التعرف عليها، وتعقّبها، لتُسقَط في الوقت المناسب بعملية دقيقة.

كما تمّ صباح أمس الأربعاء، وفي مواجهة بين الدفاع الجوي والطائرات المعادية، إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية من طراز هرمس بصاروخ دقيق أطلقه رجال الدفاع الجوي الشجعان في أصفهان.

وأعلن جيش العدو الإسرائيلي، الأربعاء عن إسقاط إحدى طائراته المسيّرة بعد استهدافها بصاروخ “أرض-جو” داخل الأراضي الإيرانية.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “خلال نشاط عملياتي تعرضت مسيّرة لسلاح الجو لإطلاق صواريخ أرض جو حيث سقطت المسيرة داخل الأراضي الإيرانية.

وطائرة هرمس 900، من إنتاج شركة إلبيت سيستمز الاسرائيلية، هي طائرة إسرائيلية مسيّرة متوسطة الحجم للمهام التكتيكية على ارتفاع متوسط. و تتمتع الطائرة بقدرة تحمّل تزيد عن 30 ساعة، على ارتفاع أقصى يبلغ 9,100 متر. ويبلغ طول جناحها حوالي 16 مترا وتزن 970 كغم مع قدرة حمولة تبلغ 300 كغم.

المصدر: وكالات