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إيران تُحبط مخططات تخريبية.. ضبط مسيّرات وصواريخ وانتحاريين وورشة تصنيع في مناطق متفرقة

كشفت الأجهزة الأمنية الإيرانية، خلال سلسلة عمليات أمنية واستخبارية معقدة نُفّذت خلال أقل من 48 ساعة، عن إحباط أكبر مخطط تخريبي من نوعه تقوده شبكات متعددة تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي، كانت تستهدف منشآت حيوية وأمن الداخل الإيراني، وذلك بدعم مباشر من عملاء محليين وتنسيق لوجستي خارجي.

وقد تنوّعت العمليات بين تفكيك خلايا، ومصادرة أسلحة، وضبط طائرات مسيّرة وانتحاريين، في مختلف المحافظات، أبرزها طهران، البرز، خرم آباد، إيلام، وأراك.

في العاصمة طهران، تمكنت القوات الأمنية من ضبط 127 كيلوغرامًا من المواد المتفجرة، و3 لترات من سوائل شديدة الانفجار، بعد بلاغ شعبي كشف عن مخبأ في شارع نواب.

وفي مدينة شهريار، أحبطت محاولة قصف بطائرة مسيّرة كانت معدّة لاستهداف موقع حساس، حيث ساهم المواطنون في رصد التحركات وتوقيف المهاجمين.

وفي پيشوا، كشفت الأجهزة الأمنية عن ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة، حيث تم ضبط 23 طائرة جاهزة للاستخدام واعتقال شخصين متورطين في إدارتها.

أما في محافظة البرز، فقد تم ضبط صواريخ من طراز “سبايك” وأجهزة توجيه إلكترونية متطورة كانت معدّة لاستخدامها في عمليات دقيقة، إضافة إلى إحباط هجوم انتحاري في بهارستان، حيث جرى توقيف سيارة مفخخة محمّلة بالمتفجرات، والمسيّرات، والأسلحة.

وفي خرم آباد، وجّهت ضربة نوعية وُصفت بالأخطر، إذ جرى اعتقال طبيب أعصاب وابنه كانا يديران شبكة سرّية لتخزين أكثر من 200 إلى 300 طائرة مسيّرة، كانت مخصّصة لهجوم واسع على قاعدة الإمام علي (ع).

وفي محافظة إيلام، تم اعتقال عنصر يعمل في موقع حساس، ثبت تورطه في التجسس لصالح جهات صهيونية، بينما شهدت مدينة ري تفكيك خلية مسلحة كانت تخطط لهجوم داخل مناطق مكتظة في طهران، إلى جانب توقيف طالب أفغاني بحوزته ملفات إلكترونية لتصنيع طائرات مسيّرة وقنابل.

كما أعلنت السلطات في محافظة أراك عن تفكيك خلية كاملة تابعة للموساد بعد عملية رصد دقيقة، وفي لرستان جرى اعتقال خمسة جواسيس متورطين في أعمال تخريب إلكترونية.

وأكدت الجهات الأمنية أن نجاح هذه العمليات جاء نتيجة للتكامل بين العمل الاستخباري الميداني وتعاون المواطنين، مشددة على أن الحرب الاستخبارية متواصلة وأن أي تهديد للأمن القومي سيُقابل برد صارم وسريع.

المصدر: موقع المنار