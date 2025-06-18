لبنان

“الوفاء للمقاومة” دانت العدوان الاسرائيلي: إيران أمثولة عظيمة ونموذجا رائعا في الثبات والمقاومة

أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان في بيان لها الاربعاء الى أنه “يكاد يمر أسبوع كامل على بدء الكيان الصهيوني هجوما عدوانيا دمويا سافرا ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، يرمي هدفه الحقيقي إلى إسقاط المنطقة بأكملها في دائرة سيطرته ونفوذه المباشر من أجل الإمساك بمقدراتها، وحكم شعوبها بالغلبة والقهر والإستبداد”، وتابعت “غير أن المشهد الذي أثلج صدور أبناء الأمة وكل الأحرار والشرفاء في هذا العالم هو ما رأوه وعاينوه من تقديم إيران أمثولة عظيمة ونموذجا رائعا في الثبات والصمود والمقاومة، عبر ردّ الصاع صاعين في عمق كيان الإحتلال”.

ودانت الكتلة “الحرب العدوانية الموصوفة التي يشنها كيان العدو الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية في إيران”، ورأت فيها “نهجا عدوانيا استكباريا لا يتوقف أبدا عند حدود إيران وإنما يستهدف كل الدول العربية والإسلامية”، ولفتت الى ان “هذه الحرب العدوانية ما كانت لتحصل لولا الضوء الأخضر الأميركي ورهان الصهاينة على جهوزية واشنطن لدعمهم”، مؤكدة أن “قيام الولايات المتحدة الأميركية بالإنخراط العسكري المباشر في الحرب، سيؤدي حكما إلى تغيير سياق المواجهة كما سيدفع المنطقة برمتها نحو الإنفجار الشامل”.

ولفتت الكتلة إلى أن “التهديدات المدانة التي يطلقها العدو الصهيوني وأسياده الأميركيون، ضد شخص المرجع الديني الإمام الخامنئي (أطال الله عمره الشريف)، هي تهديدات عنصرية حمقاء تمس كرامة المكوّن الذي يمثله هذا المرجع في أنحاء العالم كله، كما تدلّل على تشبّع مطلقيها بنزعة البلطجة التي تهدّد فعلا ودائما أمن الشعوب واستقرار الدول”، وأشارت إلى أن “الجمهورية الإسلامية وفي ظل القيادة الحكيمة للسيد القائد علي الخامنئي (دام ظله) تقف اليوم مدافعة ليس عن أرضها وشعبها وسيادتها وحقوقها المشروعة فقط وإنما عن فلسطين والقدس وغزة وعن كل قضايا الأحرار والشرفاء والمستضعفين في هذا العالم”.

وحمّلت الكتلة “المؤسسات الدولية المعنية من أمم متحدة ومجلس أمن دولي وكل المنظمات المعنية بالأمن والسلم الدوليين، كما كل الحكومات المعنية والقادرة، المسؤولية الكاملة عن هذا الإنفلات الصهيوني الإجرامي الذي لا يتوقف عند حد، ولا يرتدع عن الإعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة فيغتال علماءها وأساتذة جامعاتها مع عوائلهم”.

وأكدت الكتلة ثقتها “التامة بأن هذه الحرب الصهيونية الظالمة المفروضة التي بدأها كيان العدو دونما أي مبرر ضد الجمهورية الإسلامية، لن تنال من ثبات ايران وعزيمتها وتصميمها على المضي في معركتها الدفاعية عن حقوقها وسيادتها حتى النهاية”، وشددت على ان “نتيجة هذه الحرب العدوانية ستكون بإذن الله النصر والغلبة لإيران وشعبها، ما سيؤدي إلى وقف الإندفاعة الاسرائيلية العدوانية على مستوى المنطقة كلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام