الأربعاء   
   18 06 2025   
   22 ذو الحجة 1446   
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    لبنان

    العدو الاسرائيلي جدد خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

      واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

      وبالسياق، أفاد مراسل المنار ان “الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف دراجة نارية بين بلدتي معروب وباريش في جنوب لبنان”، ولفت الى ان “الطيران الاسرائيلي سبق ان استهدف بغارة نفس المنطقة”.

      من جهتها، افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “جيش العدو الاسرائيلي أطلق صباح الاربعاء من موقع جل الدير رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدة عيترون”.

      كما أفادت الوكالة ان “قوة مشاة اسرائيلية تقدمت صباح الاربعاء الى شرق بلدة كفرشوبا، واختطفت الراعي محمد قاسم غانم اثناء رعيه قطيع الماعز”.

      ولفتت الوكالة الى “تحليق مكثف خلال نهار يوم الاربعاء لمسيّرة إسرائيلية في أجواء مدينة بيروت على علو منخفض جدا، وصولا الى أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة”.

      وهذه الخروقات الاسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

      المصدر: موقع المنار