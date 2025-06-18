لبنان

لقاء بين “التقدمي الاشتراكي والجماعة الاسلامية”.. للتواصل والتعاون في مجمل الملفات

استقبل رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان النائب تيمور جنبلاط الاربعاء وفدا من “الجماعة الإسلامية” برئاسة رئيس المكتب السياسي علي أبو ياسين، بحضور النائب بلال عبدالله، أمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر، حيث جرى البحث في المستجدات السياسية وسبل التعاون في مجمل القضايا والاستحقاقات الوطنية.

وبعد اللقاء، قال أبو ياسين “كان لنا شرف لقاء رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والقادة في الحزب التقدمي الإشتراكي، حيث كان اللقاء مناسبة للتشاور والنقاش في مجال القضايا والاستحقاقات الوطنية وأكّدنا ضرورة التواصل والتعاون في مجمل الملفات التي تعني المواطنين”.

بدوره، رحّب النائب عبدالله بالوفد، وأكد أن “التواصل مستمر مع الجماعة الإسلامية، سواء على الصعيد المركزي أو المناطقي”، وأضاف “تجمعنا رؤية مشتركة حول حماية واستقرار لبنان في ظل العواصف الخطرة في المنطقة”، وتابع “كان اللقاء فرصة تناولنا فيه نشاط البلديات وضرورة دعمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام