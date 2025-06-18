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اردوغان: إيران لديها حق مشروع في الدفاع عن النفس ضد الهجمات الإسرائيلية

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء إن إيران لديها حق “مشروع” في الدفاع عن النفس ضد العدوان الإسرائيلي عليها.

وفي كلمة له أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، قال اردوغان إن “من حق إيران الطبيعي والمشروع والقانوني تماما الدفاع عن نفسها ضد بلطجة إسرائيل وإرهاب الدولة” غداة نعته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو بأنه “أكبر تهديد لأمن المنطقة”.

واضاف أردوغان: “لقد تعرضت إيران لهجوم واضح من دولة “مدللة” و”مجنونة” لا تعرف القانون ولا القواعد ولا المبادئ. علاوة على ذلك، نُظمت هذه الهجمات بينما كانت المفاوضات النووية الإيرانية جارية.”

المصدر: يونيوز