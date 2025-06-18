عربي وإقليمي

الرئيس الايراني: للالتزام بمبادئ الأمن والحماية.. وبالوحدة الوطنية نتجاوز أي أزمة

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إنه “من الضروري أن تتماشى جميع الإجراءات مع الحفاظ على الوحدة الوطنية لأنه باللحمة الوطنية والوحدة نستطيع تجاوز أي أزمة”. ودعا “جميع المسؤولين الالتزام التام بمبادئ الأمن والحماية ووفقا للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، حتى لا يواجه أحد أي مشكلة”.

واضاف بزشكيان في حديث له الاربعاء “إذا كان الشعب معنا، فلن تُعرّض أي مشكلة البلاد للخطر، وبالتالي، من الضروري أن تتماشى جميع الإجراءات مع الحفاظ على اللحمة الوطنية”، وتابع “أعتقد أنه باللحمة الوطنية والوحدة سنتجاوز أي أزمة”.

وأكد بزشكيان على “دعم المسؤولين للشعب”، وقال “على المسؤولين والجهات المختلفة وخاصة المؤسسات الداعمة مثل لجنة الإغاثة والرعاية الاجتماعية أن تحرص على معالجة وضع كل فرد من مواطنينا بسرعة في حالة حدوث مشكلة أو حادث وتلبية جميع احتياجاتهم”، واضاف “من المهم أن يعلم الشعب أن السلطات تقف إلى جانبه وتسعى جاهدة لتوفير الظروف المناسبة لمواطنيها”.

وشكر بزشكيان “الإعلان عن الدعم والمساعدة من مختلف الدول وخاصة دول الجوار خلال الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني”، وقال “ينبغي على الوزراء مواصلة تفاعلهم وتواصلهم مع الدول الأخرى وخاصة دول الجوار”، واشار الى “مسألة تفويض الصلاحيات للمحافظات”، واضاف “ينبغي على الوزراء منح الصلاحيات اللازمة لمديريهم ونوابهم حتى تتمكن كل جهة من اتخاذ قراراتها الخاصة عند الحاجة”.

المصدر: وكالة مهر