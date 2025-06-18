لبنان

الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان في بيان لها الاربعاء ان يكون الطقس غدا الخميس، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وارتفاعها بشكل محدود فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام