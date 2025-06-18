فلسطين المحتلة

عشرات الشهداء والجرحى في حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ621 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.وبالسايق، أفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد 30 مواطناً منذ فجر يوم الأربعاء 11 منهم بالقرب من نقاط توزيع المساعدات الأمريكية المزعومة”، وتابعت “استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط مسجد علي بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة”.

ولفتت المصادر الى “استشاهد 6 مواطنين وأصابة عدد آخر جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة الغمري في مخيم المغازي وسط قطاع غزة”، وأفادت “بسماع دوي انفجارات كبيرة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ناجمة عن نسف جيش الاحتلال منازل سكنية”، وأكدت “استشهاد 11 مواطنا وأصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف الاحتلال المواطنين المجوّعين الذين يترقبون المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة”.

وقالت المصادر “استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمنطقة العطار في مواصي خان يونس”، واشارت الى ان “جيش الاحتلال فجر الاربعاء روبوتات مفخخة في المناطق الشرقية لمدينة غزة”، ولفتت الى ان “مدفعية العدو قصفت بالتزامن مع إطلاق نار من المسيّرات منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة”، وتابعت “كما أصيب عدد من المواطنين استهداف الاحتلال بطائرة انتحارية خيام النازحين في مخيم الصمود بمواصي خان يونس”.

واشارت المصادر الى ان “آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكتف في محيط منطقة الكتيبة غربي خان يونس، وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على شارع السكة بين حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام