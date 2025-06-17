لبنان

الرئيس عون يتابع التطورات الإقليمية وإجراءات تأمين العالقين في الخارج

في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي–الإيراني، تابع رئيس الجمهورية جوزاف عون التطورات الراهنة واطّلع على تقارير تناولت مسار هذا التصعيد، والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية للحدّ منه، وذلك في ضوء الاتصالات التي تلقّاها من عدد من قادة الدول حول الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وقالت رئاسة الجمهورية إن عون بقي على تواصل مع القيادات الأمنية التي تتابع الوضع ميدانياً، وفق ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأمني الذي عُقد في قصر بعبدا يوم السبت الماضي.

كما تابع عون تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة اللبنانيين إلى بيروت، ممن حالت التطورات الراهنة دون عودتهم، نتيجة إلغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي، أو بسبب إقفال الأجواء في عدد من الدول المجاورة.

المصدر: مواقع