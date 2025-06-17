لبنان

“تجمع دعم خيار المقاومة” ناشد أحرار العالم مد يد العون لأطفال غزة

ناشد “التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” في بيان ،”كل الأحرار في العالم، الى مد يد العون للاطفال في غزة الذين ينامون وهم جياع وفي حال يرثى لها”، داعيا الى “فضح جرائم العدو ووحشيته ضد أهالي غزة الذي يعمد العدو الى قتلهم، غير آبه بكل الواثيق والقوانين الدولية”.

وحيا “التجمع” أمينه العام الدكتور يحي غدار وكل الاعضاء والاصدقاء، على “استمرار دعمهم وتبرعاتهم لأهالي واطفال غزة”، معلنا انه “مستمر في تقديم وجبات الطعام ل”اهلنا واطفالنا المحرومين والمشردين في شمال غزة لمواجهة حرب الإبادة والقتل والتجويع والتدمير والحصار الذي يمارسه العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام