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إيران تحذّر من مؤامرة صهيونية لتوسيع الصراع وتحمّل مجلس الأمن مسؤولية وقف العدوان

حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجهات الإقليمية والدولية من مؤامرة يحيكها الكيان الصهيوني لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة والعالم، منوّهًا إلى مسؤولية جميع الحكومات ومجلس الأمن الدولي في وقف العدوان الصهيوني.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني، لبحث آخر التطورات في أعقاب العدوان العسكري الصهيوني على إيران.

وأوضح عراقجي، خلال الاتصال، أبعاد العدوان الصهيوني، مشيرًا إلى استهدافه للبنية التحتية والمنشآت النووية، واستشهاد العشرات من أبناء الشعب الإيراني؛ مؤكدًا مسؤولية المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، في وضع حد لهذا العدوان ومحاسبة الكيان على انتهاكاته الصارخة.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الهجوم العسكري الصهيوني يُعد انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد الأساسية للقانون الدولي، ويمثّل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين؛ داعيًا جميع الحكومات، ولا سيّما الأوروبية منها، إلى اتخاذ مواقف مسؤولة تجاه هذا الإجرام.

وفي هذا السياق، حذّر عراقجي من خطورة المؤامرة الصهيونية الرامية إلى توسيع رقعة الصراع، معتبرًا أن استهداف المنشآت النفطية الإيرانية في منطقة الخليج الفارسي يأتي في هذا الإطار، وداعيًا جميع الأطراف إلى توخي الحيطة والحذر.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البولندي عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدًا التزام وارسو بدعوة جميع الأطراف إلى بذل الجهود لمنع تدهور الوضع الأمني.

وفي تعليقه على العدوان الصهيوني الوحشي الذي طال مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أشاد وزير الخارجية الإيراني بشجاعة مذيعة الأخبار سحر إمامي، التي واصلت بثّ النشرة على الهواء رغم الهجوم دون أن يرف لها جفن، مؤكدًا أن “هذه الأرض هي مهد الأبطال من النساء والرجال، الذين يرون في الموت شيئًا أدنى من شموخهم وكرامتهم؛ أرض تربى أبناؤها في مجالس إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)، لا يمكن إخضاعها أو كسر إرادتها”.

وكتب عراقجي في تدوينة له: “في الليلة الماضية، وفي ذروة العدوان الوحشي الذي استهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وقفت امرأة إيرانية شجاعة أمام الكاميرا، بلا خوف، بثبات، وبحبّ عميق لوطنها؛ لقد كانت صوت إيران وصدى السيدة زينب (ع)، التي لم تسمح بأن تُنسى كربلاء أو أن تبقى محصورة في أرضها”.

كما وجّه وزير الخارجية الإيراني تحيّة تقدير إلى جميع العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، واصفًا إياهم بـ”الشجعان”.

المتحدث باسم الخارجية: الدول الإقليمية تملك فهمًا مشتركًا لعدوان الكيان الصهيوني

رحّب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بالبيان المشترك الصادر عن 21 دولة عربية وإسلامية، والذي جاء بمبادرة من جمهورية مصر العربية، لإدانة اعتداءات الكيان الصهيوني على وحدة أراضي وسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخرقه السافر للقانون الدولي ولمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اعتبر بقائي أن “نص البيان يعكس الفهم المشترك لدى دول المنطقة، وقلقها الجاد إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني ضد دولة إقليمية، كما يعكس الإرادة الجماعية للدول الإسلامية والعربية في إلزام مجلس الأمن بتحمّل مسؤوليته في وقف هذا العدوان”.

ونوّه المتحدث باسم الخارجية إلى تأكيد البيان العربي-الإسلامي المشترك على حظر استهداف المنشآت النووية التي تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتماشى مع قرارات الوكالة ومجلس الأمن الدوليين؛ واصفًا الهجوم العسكري الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، ومؤكدًا على مطالبة إيران ودول المنطقة باتخاذ موقف حازم من قبل مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة هذا الفعل العدواني.

وأشار بقائي إلى أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية كانتا من الدول المؤسسة الرئيسية لمبادرة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل”، مؤكدًا على ضرورة العمل الجاد لإصدار بيان عاجل يُلزم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية لتحقيق هذه المبادرة، التي تعيقها حاليًا الترسانة النووية التي يحتكرها الكيان الصهيوني وحده.

المصدر: مواقع