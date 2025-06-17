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حماس تطالب بفرض آلية أممية آمنة ومستقلة لتوزيع المساعدات بغزة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة صباح اليوم الثلاثاء في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وطالبت الأمم المتحدة بضرورة فرض آلية آمنة ومستقلة لتوزيع المساعدات.

وفتح جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، نيرانه على حشود من المواطنين المجوّعين الذين ينتظرون المساعدات على دوّار التحلية شرقي مدينة خان يونس، ما أسفر عن أكثر من 45 شهيدًا وإصابة 200 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، بحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة بغزة.

وأشارت “حماس” في بيان، إلى أن قوات الاحتلال فتحت النار كذلك على مدنيين قرب مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد خمسة آخرين وإصابة عدد من الجرحى، في مشهد قالت الحركة إنه “يتكرر في أكثر من نقطة إغاثة، ويحوّلها إلى ساحات قتل جماعي”.

ووصفت حماس مواقع توزيع المساعدات التي تُقام تحت إشراف إسرائيلي وبدعم أمريكي بأنها “مصائد موت جماعي”، واتهمت سلطات الاحتلال باستخدام الإغاثة كسلاح مزدوج لـ “القتل والإذلال والتجويع”، ضمن ما اعتبرته الحركة “استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية المفروضة على القطاع”.

وطالبت في بيانها بضرورة فرض آلية أممية آمنة ومستقلة لتوزيع المساعدات في غزة، داعيةً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحرك عاجل، كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف المجازر ورفع الحصار فورًا.

كما شددت الحركة على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجرائم، وحثّت محكمة الجنايات الدولية على محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفته بـ”الجرائم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التحذيرات الدولية من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تقارير تفيد بتحوّل نقاط الإغاثة إلى مواقع شديدة الخطورة مع استمرار القصف الإسرائيلي وغياب الضمانات الأمنية لتوزيع المساعدات الإنسانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام