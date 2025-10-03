الصحة الفلسطينية دانت اختطاف العدو لممرضة من غزة: انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية

تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، وسط استمرار قصف المدنيين ونسف مساكنهم وتجويعهم، جراء إغلاق المعابر والبحر، ومنع إدخال المساعدات الإغاثية، ومواصلة العدو بانتهاك القوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الانساني.

وفي السياق، دانت وزارة الصحة الفلسطينية “بأشد العبارات، حادثة اختطاف الممرضة تسنيم مروان الهمص، ابنة الدكتور المختطف في سجون الاحتلال د. مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، من قبل وحدة خاصة تتبع للاحتلال، أثناء ذهابها للعمل في إحدى النقاط الطبية بمدينة خانيونس الخميس”.

واعتبرت الوزارة ان “هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية وحماية الكوادر الصحية”، وحمّلت “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتها”، وطالبته “بالكشف عن مصيرها”.

ودعت الوزارة “المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية العاملين في القطاع الصحي وأسرهم”.

المصدر: وكالة يونيوز