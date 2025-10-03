العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل…

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ728، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي، وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين جراء عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الجمعة، بينهم العديد من منتظري المساعدات، في ظل استمرار الحصار الخانق، ومنع إدخال الإغاثات، وحرب التجويع الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن شهيدًا وعددًا من الجرحى وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، نتيجة قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس. وأشارت إلى أن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر إن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأضافت أن الطائرات شنت سلسلة غارات جوية شرق دير البلح وسط القطاع.

من جهة أخرى، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية “بأشد العبارات، حادثة اختطاف الممرضة تسنيم مروان الهمص، ابنة الدكتور المختطف في سجون الاحتلال، د. مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، من قبل وحدة خاصة تابعة للاحتلال، أثناء توجهها إلى عملها في إحدى النقاط الطبية بمدينة خان يونس صباح الخميس”.

واعتبرت الوزارة أن “هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية ولحماية الكوادر الصحية”، محمّلةً “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتها”، وطالبته “بالكشف عن مصيرها”، كما دعت “المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية العاملين في القطاع الصحي وأُسَرِهم”.

وتشنّ قوات العدو الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن 66,225 شهيدًا، و168,938 جريحًا، وأكثر من 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام