تظاهرات تعم العالم تضامنًا مع فلسطين ودعمًا لأسطول الصمود العالمي

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الإيطالية روما، للتنديد باعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الحرية المتجه نحو قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى رفع الحصار عن غزة، مرددين شعارات تنتقد السياسات الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل.

وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من جمعيات حقوقية وأحزاب يسارية ومنظمات مجتمع مدني إيطالية، أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والعيش الكريم.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام من اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن كانت تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع، وهو ما أثار موجة استياء في الأوساط الشعبية والسياسية الأوروبية.

وشهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا تظاهرات شارك فيها مئات الكولومبيين تعبيرًا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للحصار المفروض على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات، مؤكدين دعمهم لأسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

وهتف المشاركون بشعارات تطالب بالحرية والعدالة وإطلاق سراح الناشطين المشاركين بأسطول الحرية، فيما شددوا على أن نضال الشعب الفلسطيني قضية إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية وتستحق أوسع تضامن عالمي.

وفي مدينة جنيف السويسرية خرج آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة ، للتعبير عن رفضهم لاعتراض “إسرائيل” أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تدعو إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة، معتبرين أن اعتراض الأسطول انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد منظمو الاحتجاج أن التحرك يأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ومع النشطاء المشاركين في الأسطول، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في القطاع.

وتأتي هذه المظاهرة امتدادًا لتحركات مماثلة شهدتها مدن أوروبية عدة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لرفع الحصار وتحقيق العدالة للفلسطينيين.

اما في اسبانيا تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع برشلونة، تنديدًا باعتراض “إسرائيل” لأسطول الصمود العالمي خلال توجهه إلى غزة.

وتدفق المتظاهرون من جميع أنحاء برشلونة إلى ساحة “بلازا دي ليس دراسانيس” في وسط المدينة، حيث لوّحوا بالأعلام الفلسطينية وسط هتافات “يا غزة لست وحدك” و”قاطعوا إسرائيل” و”الحرية لفلسطين”.

وشارك في التظاهرة نحو 15 ألف شخص، وفقًا لشرطة بلدية ثاني أكبر مدن إسبانيا.

وصرح مسؤولون محليون أن “نحو 10 آلاف شخص شاركوا في تظاهرة مماثلة في مدريد، كما نظمت احتجاجات في مدن إسبانية أخرى، بما في ذلك بلباو وإشبيلية وفالنسيا”.

وشكلت شرطة مكافحة الشغب طوقا ووضعت حواجز لمنع تقدم المتظاهرين نحو مدخل طريق سريع.

وكان أسطول الصمود العالمي الذي يضم نحو 45 سفينة تحمل على متنها سياسيين ونشطاء ومساعدات غذائية وطبية، قد انطلق من برشلونة الشهر الماضي لتحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

ومساء الأربعاء، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن بعدما حذرت الطواقم من دخول مياه “خاضعة لسيطرتها”.

ومن بين المشاركين في هذا التحرك الذين اعتُرضت قواربهم، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

وأعلن وزير الخارجيّة الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه استدعى القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد لمناقشة الوضع، مضيفا أن 65 إسبانيًا كانوا على متن الأسطول.



بالفيديو | تظاهرات أمام سفارة الاحتلال في اثينا عاصمة اليونان ضد العدوان على أسطول الصمود وإسنادًا لقطاع غزة

وفي السياق انطلق اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية في تونس، حيث احتشد العديد من التونسيين، مساء امس الخميس، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين ضمن أسطول الصمود العالمي.

كما طالب المتظاهرون بإغلاق سفارة واشنطن في البلاد وطرد السفير الأمريكي.

ورفع المحتجون شعارات منها “أمريكا هي هي، مطلب واحد للجماهير غلق سفارة وطرد سفير”، “فلسطين عربية”، “أسطولنا أسطول صمود جاء لكسر الحدود”.

وفي تصريح صحفي قال مروان الضيافي عضو تنسيقية الأسطول في تونس، إنّ “السفارة الأمريكية تمثل الكيان الصهيوني في أراضينا، ونحن نرفض أن يتم التواصل بين تونس وأمريكا”.

من جانبه، نبّه سعيد بوعجيله عضو الشبكة التونسيه للتصدي لمنظومة التطبيع، إلى أنّ “السفارة الأمريكية رأس حربة العدوان على غزة وكل العالم”.

وأضاف “نحن نعتصم لنقول إنّ أسطول الصمود الذي تمّ قرصنته في المياه الدولية بغير حق، أرواحهم ومصيرهم في عنق أمريكا، سنحاججها ونطالبها ونعتصم حتى رجوع آخر بطل من أبطال أسطول الحرية”.

