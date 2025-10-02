وزير المالية عرض ووفد البنك الدولي لاستخدام قرض الـ250 مليون دولار لصالح الكهرباء

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا خصص لموضوع وضع الإجراءات العملية للبدء باستخدام قرض الــ 250 مليون دولار أميركي لصالح الكهرباء، مع مدير مكتب لبنان في البنك الدولي Enrice Blarco Armas وفريق من الصندوق، بحضور المستشارة الاقتصادية زينة قاسم، وتطرق البحث الى المراحل التي قطعتها عملية الإصلاح في قطاع الكهرباء وما ستقوم به الهيئة الناظمة للقطاع من اصلاحات أساسية وضرورية لوضع القرض موضع التنفيذ.

كما عقد جابر سلسلة اجتماعات عمل خصصت للتطوير والتحديث في كل من الدوائر العقارية ومديرية اليانصيب الوطني، بحضور مدير عام المالية جورج معراوي.

وحضر في موضوع الشؤون العقارية المديرة العامة جويس عقل والخبير في الذكاء الاصطناعي عباس طاهر والفريق العامل على خطة التحديث.

وفي موضوع اليانصيب حضر مدير اليانصيب الوطني هادي نرش والفريق المختص. وعرض الاجتماعان للمراحل التي قطعتها خطة التطوير والاجراءات الواجب اعتمادها لوضعها موضع التنفيذ.

وفي شأن إداري، أصدر وزير المالية مذكرة قضت بتكليف رئيس دائرة التنسيق الاداري والمالي عبد الحفيظ سوبرة كمدير لمديرية المحاسبة العامة مكان الدكتورة رجاء الشريف التي عُينت بقرار من مجلس الوزراء عضوا في الهيئة الناظمة للاتصالات.

وكان جابر استقبل سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى عرض للأوضاع العامة، وأثنى وزير المالية على موقف قطر المساند للبنان. كما استقبل النائب غسان حاصباني، وبحث معه في شؤون تشريعية وخدماتية.

والتقى وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تحدث باسمه بعد اللقاء عباس فواز فقال: “اطلعنا الوزير ياسين جابر على النشاطات اللبنانية في الاغتراب في قطاع الاستثمار في شتى المجالات الاقتصادية، وشرح لنا الوزير جابر بدوره عن الخطط التي وضعتها وزارة المالية موضع التنفيذ بالتعاون مع البنك الدولي وما تعمل عليه الحكومة لجذب مساعدات من بعض الجهات المانحة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، لحل مشاكل القطاعات الانتاجية المختلفة لا سيما القطاع المصرفي، حيث اكد لنا ان المودعين سيحصلون على حقوقهم وان اخذت عملية استعادة الودائع بعض الوقت”.

اضاف: “شكرنا الوزير على عرضه الواضح والعلمي ونأمل ان يوفق بإنجاز الخطط التي وضعها بما يحقق مستويات اعلى من النمو”.

المصدر: الوكالة الوطنية