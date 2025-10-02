منسى إلتقى نائب وزير الدفاع الألماني في مدينة العلا في السعودية

التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر.

وتم في خلال اللقاء البحث في مهام قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ودور لبنان في تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مسألة الحدود اللبنانية ـ السورية، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الداعم للجيش اللبناني.

كما جرى التطرق إلى سبل تعزيز قدرات القوات البحرية في الجيش اللبناني بما يساهم في دعم أمن الحدود البحرية والمياه الإقليمية.

المصدر: الوكالة الوطنية