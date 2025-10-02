بري استقبل دشتي والقائم بالأعمال الاميركي وجورج عبد الله

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيلة الامين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا” الدكتورة رولا دشتي حيث تناول اللقاء عرض لبرامج ومشاريع وأنشطة الاسكوا في لبنان.

وإستقبل الرئيس بري القائم باعمال السفارة الاميركية لدى لبنان كيث هانيغان حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية.

وبعد الظهر، استقبل بري، المناضل اللبناني جورج عبد الله. وكان اللقاء مناسبة، تم في خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

المصدر: الوكالة الوطنية