الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بري استقبل دشتي والقائم بالأعمال الاميركي وجورج عبد الله

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيلة الامين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا” الدكتورة رولا دشتي حيث تناول اللقاء عرض لبرامج ومشاريع وأنشطة الاسكوا في لبنان.

      وإستقبل الرئيس بري القائم باعمال السفارة الاميركية لدى لبنان كيث هانيغان حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية.

      وبعد الظهر، استقبل بري، المناضل اللبناني جورج عبد الله. وكان اللقاء مناسبة، تم في خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

      المصدر: الوكالة الوطنية

      مواضيع ذات صلة

      الأمن العام نظم خطة العودة للنازحين السوريين بالتعاون مع منظمات دولية وإنسانية

      الأمن العام نظم خطة العودة للنازحين السوريين بالتعاون مع منظمات دولية وإنسانية

      بوصعب اكد التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها

      بوصعب اكد التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها

      الفوعاني مثل بري في احتفال لحركة “أمل”: الانتخابات النيابية حاصلة مهما حاول البعض التعطيل

      الفوعاني مثل بري في احتفال لحركة “أمل”: الانتخابات النيابية حاصلة مهما حاول البعض التعطيل