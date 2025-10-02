ملف النقابات والعمال في حزب الله زار ضريح الشهيد الهاشمي السيد صفي الدين في دير قانون النهر

في إطار الفعاليات التي يشهدها مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر، إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاده واستشهاد سيد شهداء الامة الأمين العام السيد حسن نصر الله، زار وفد من ملف النقابات والمهن الحرة في منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله ضريح السيد الهاشمي، حيث وضع إكليلا من الزهر أمامه كعربون وفاء وتقدير وتجديد ولاء للنهج الذي أعز الأمّة، وللدماء التي ارتقت من أجل عزة وكرامة وسيادة لبنان.

وتحدث النقابي علي نعنوع، فقال: “إننا جئنا اليوم لنجدد العهد في ذكرى استشهاد السيد الهاشمي، باسم النقابات، ونضع إكليلا من الورد على ضريحه المبارك كعربون وفاء وتقدير لتضحياته الكبرى”.

وكانت كلمة لعضو الوفد زين قصير، فاعتبر أنه “ورغم مرور عام على غياب الشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين، إلا أن طيفه ما زال يحلق، وما زالت آثاره أمانة في أعناقنا، فهو كان حيث يجب أن يكون، وكان في كل الميادين، مقاتلا حتى الشهادة في ساحات الجهاد، ومع العمال والمزارعين”.

وأضاف قصير:” في العام الأول على رحيله، لا يسعنا إلا أن نقف لحظة إجلال وخشوع، مؤكدين أننا سنبقى على دربه حاملين أمانته”.

المصدر: الوكالة الوطنية