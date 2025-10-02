دول الاتحاد الأوروبي في مجموعة السبع تضغط على واشنطن وطوكيو لمصادرة الأصول الروسية

نقلت مجلة “بوليتيكو” عن مصادرها أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تضغط على اليابان والولايات المتحدة للحصول على موافقتهما ضمن مجموعة السبع على مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا .

وبحسب المجلة إن البنك المركزي الأوروبي يخشى أن مصادرة الأصول الروسية لتقديم “قرض تعويضات” لكييف قد تقوض الثقة في اليورو، إلا أن هذه المخاوف سيخففها انضمام الولايات المتحدة واليابان إلى الخطة.

وجمد الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان ما يقارب 300 مليار دولار من الأصول الروسية عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة. ويحتفظ بحوالي 5-6 مليارات دولار من هذه الأموال في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك في منصة “يوروكلير” الدولية في بلجيكا، حيث يحتفظ بـ 210 مليارات دولار.

كذلك أعلنت الخارجية الروسية أن مثل هذه الأعمال تجاه الأصول الروسية ستواجه “ردا موجعا بالمثل”، مشيرا إلى أن لدى روسيا ما يكفي من الإجراءات المضادة والإمكانيات للرد سياسيا واقتصاديا على المدى الطويل.

المصدر: روسيا اليوم