الخميس   
   02 10 2025   
   9 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    دول الاتحاد الأوروبي في مجموعة السبع تضغط على واشنطن وطوكيو لمصادرة الأصول الروسية

      نقلت مجلة “بوليتيكو” عن مصادرها أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تضغط على اليابان والولايات المتحدة للحصول على موافقتهما ضمن مجموعة السبع على مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا .

      وبحسب المجلة إن البنك المركزي الأوروبي يخشى أن مصادرة الأصول الروسية لتقديم “قرض تعويضات” لكييف قد تقوض الثقة في اليورو، إلا أن هذه المخاوف سيخففها انضمام الولايات المتحدة واليابان إلى الخطة.

      وجمد الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان ما يقارب 300 مليار دولار من الأصول الروسية عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة. ويحتفظ بحوالي 5-6 مليارات دولار من هذه الأموال في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك في منصة “يوروكلير” الدولية في بلجيكا، حيث يحتفظ بـ 210 مليارات دولار.

      كذلك أعلنت الخارجية الروسية أن مثل هذه الأعمال تجاه الأصول الروسية ستواجه “ردا موجعا بالمثل”، مشيرا إلى أن لدى روسيا ما يكفي من الإجراءات المضادة والإمكانيات للرد سياسيا واقتصاديا على المدى الطويل.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      نيبينزيا: العقوبات على روسيا فقدت عنصر المفاجأة

      نيبينزيا: العقوبات على روسيا فقدت عنصر المفاجأة

      واشنطن تزود كييف بالمعلومات لضرب عمق روسيا.. وتحول في خطاب ترامب لصالح أوكرانيا

      واشنطن تزود كييف بالمعلومات لضرب عمق روسيا.. وتحول في خطاب ترامب لصالح أوكرانيا

      عراقجي: العرقلة الأمريكية أفشلت المفاوضات مع الدول الاوروبية

      عراقجي: العرقلة الأمريكية أفشلت المفاوضات مع الدول الاوروبية