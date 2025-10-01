نائب رئيس وزراء لبنان سيمثل بلاده في القمة الروسية-العربية بموسكو

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية طارق متري سيمثل لبنان في أول قمة روسية-عربية، المقررة في موسكو بتاريخ 15 تشرين الأول الجاري.

وجاء الإعلان خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، حيث تناول اللقاء الأوضاع الداخلية في لبنان والتطورات الإقليمية.

وتترقب الأوساط العربية والدولية انعقاد القمة الروسية-العربية الأولى، وسط آمال بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والدول العربية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه دعوة للقادة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة، مؤكداً أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة، ويعزز فرص السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير خبراء ومحللون إلى أن القمة الروسية-العربية تمثل خطوة مهمة لكبح الهيمنة الغربية على النظام العالمي، ومنح الدول العربية مساحة أوسع للمناورة في علاقاتها الدولية.

المصدر: وكالات