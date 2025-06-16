لبنان

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 16-6-2025

كما لم تنفعَهم تهديداتُهم لم تُنجِهِم تحصيناتُهم ، حتى باتوا محاصرينَ بينَ تهورِ حكومتِهم واسقفِها المرتفعة، وصواريخِ الردِّ الايرانيةِ التي تُطبِقُ على مواقعِهم الاستراتيجيةِ ومعنوياتِهم المترهِلة..

هُمُ الصهاينةُ العالقونَ بجِدٍّ على ارضِ فلسطينَ المحتلة، ليسَ بفعلِ الردِّ الايرانيِّ فحَسب الذي يصلُ الى غرفِهم المحصّنة، بل بفعلِ قرارِ حكومتِهم التي اَعلنت رسمياً منعَ سفرِهم من الكيان، لمعرفتِها انَها إِنْ فَتحتِ البابَ امامَ رحيلِهم سيُصابُ كيانُهم باكبرِ عمليةِ هروبٍ غيرِ مسبوقةٍ في تاريخِهم..

اما الايرانيون فهم يَصنعون التاريخَ من جديدٍ بصمودٍ اسطوريٍ امامَ جنوحِ حقدٍ صهيونيٍ غيرِ مسبوق،يتنقلُ من مرافقَ حياتيةٍ الى مؤسساتٍ رسميةٍ ومجمعاتٍ سكنيةٍ حتى وصلَ اليومَ الى استهدافٍ غادرٍ ومُشينٍ لمبنَى مؤسسةِ الاذاعةِ والتلفزيونِ الايراني. وبصوت اقوى من كلِّ تهويلِهم وانذاراتهم وبصورةٍ انقَى من كلِّ تَشَوُّهِ ممارساتِهم الحاقدة، بَقِيَت مذيعةٌ ايرانيةٌ مباشرةً على الهواءِ تواجهُ التهديدَ الصهيوني، ولم يمنَعْها كلُّ العدوانِ من اسكاتِ الصوتِ او هزِّ العزيمةِ لشعبٍ يقفُ صفاً واحداً خلفَ قيادتِه وقواتِه المسلحةِ في معركةِ الحقِ بوجهِ الباطلِ الصهيوني الاميركي. فعَجَزَ العدوُ الصهيونيُ عن اسكاتِ صوتِ الاعلامِ الايرانيِ لثوانٍ معدودات، فكيف سيقوَى على ارادةِ شعبٍ اعدَّ العُدةَ لمعركةِ الإِرادات؟

ورغم ان استهدافَ الإعلامِ باعتبارهِ سلطةً رابعةً يعد جريمةً ضد حريةِ التعبير بحسب المجموعة اللبنانية للاعلام (قناة المنار واذاعة النور) التي دانت العدوان، فانَ استهدافَ التلفزيونِ الايراني ما هو الا دليلُ افلاسٍ لحكومةِ بنيامين نتنياهو المتخبطةِ بخياراتِها، التائهةِ باهدافِها الا الاصرارَ على اجرامِها، المستنجدةِ على العلنِ بالرئيسِ الاميركيّ دونالد ترامب لمزيدٍ من المساعدةِ المباشِرةِ في الحربِ ضدَّ الشعبِ الايراني، والمستجديةِ للبريطانيِّ والفرنسيِّ بمزيدٍ من المساعدةِ لاعتراضِ الطائراتِ المسيّرةِ والصواريخِ الباليستيةِ الايرانية.

صواريخُ ومُسيّراتٌ جُهِّزت لردودٍ اكثرَ ايلاماً على العدوِ الصهيونيِّ إذا لم تَقُمِ الولاياتُ المتحدةُ بكبحِ جُماحِ حكومةِ بنيامين نتنياهو، كما أكدَ الرئيسُ الايرانيُ مسعود بزاشكيان لسلطانِ عُمان هيثم بن طارق.

ورغمَ الحربِ المفتوحةِ على ايرانَ والصواريخِ التي تتساقطُ على عمقِ الكيان، ما كفَّ العدوُ يدَه عن التجزيرِ بالفلسطينيينَ ولا عن استهدافِ اللبنانيين كما في حولا اليوم.

وفي الموقفِ اللبنانيِّ اليومَ ادانةٌ حكوميةٌ للعدوانِ الصهيونيِّ على ايرانَ واشادةٌ رئاسيةٌ بموقفِ جميعِ الأطرافِ اللبنانيةِ حيالَ ما يَجري من تطورات..

المصدر: قناة المنار