لبنان

الرئيس عون: نأمل ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا الاثنين على “دقة الوضع في المنطقة”، ونوه “بمواقف الفاعليات اللبنانية كافة للمحافظة على الاستقرار، خاصة مع بداية موسم صيف واعد”.

‏وأسف عون “لإقفال مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من وقت إلى آخر نتيجة الظروف الأمنية”، واشاد “بالجهود التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل لمعالجة أوضاع الطيران”، ‏وشدد على “ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن الصراعات التي لا شأن له بها”، وأمل “ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان”.

‏من جهة ثانية، هنأ عون “الوزراء على ما أنجزوه خلال الفترة الوجيزة من عمر الحكومة، رغم الإمكانات المحدودة”، ودعا إلى “مواصلة العمل بوتيرة أسرع، وتجنب الدخول في الزواريب الضيقة والتعقيدات الإدارية”، مشددا على أن “المرحلة تتطلب قرارات استثنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية”.

وحث عون على “التفاعل الإيجابي مع نصائح البنك الدولي والمؤسسات الدولية الراغبة بمساعدة لبنان”، وأكد على “أهمية إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن”، ‏وشدد على أن “مجلس الوزراء يجب أن يبقى منصة للنقاش واتخاذ القرارات وأن القرارات يجب أن تُتخذ بالتوافق أو بالأكثرية، مع ضرورة تخطي العراقيل الإدارية لتسريع العمل”.

وأشار عون الى “أهمية الحفاظ على التضامن الوزاري، والتزام الجميع بالقرارات التي تُتخذ داخل المجلس”، ولفت الى أن “الاعتراض على أي قرار يجب ألا يتحول إلى عرقلة للمشاريع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام