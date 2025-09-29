ترامب ونتنياهو يبحثان في البيت الأبيض خطة لوقف الحرب على غزة وصفقة الأسرى

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع تناول مساعي التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” قائلاً: “لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط”، مضيفاً: “الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة. وسنحقق ذلك”.

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في إحاطة إعلامية الإثنين، أن الرئيس الأميركي يريد أن “تنتهي الحرب ويتحرر الرهائن”، مشيرة إلى أن ترامب ينتظر “من الطرفين” قبول الخطة الجديدة التي طرحتها واشنطن.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض تأخر قليلاً نتيجة محادثة مطوّلة أجراها ترامب مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتعد هذه الزيارة الرابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً عند الساعة 20:15 مساء الإثنين.

وخلال الأشهر التسعة الماضية، حافظ ترامب على دعمه الثابت للكيان الإسرائيلي، غير أن رؤيته لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تباينت بشكل ملحوظ عن مقترحات نتنياهو.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق الإثنين أن التعديلات التي طرحها نتنياهو على خطة ترامب خلال المباحثات الأخيرة تجعل الاتفاق صعب التفسير والتنفيذ.

وأوضحت أن نتنياهو يسعى إلى أن يعكس الاتفاق ميزان القوة العسكري في غزة، فيما جاءت الصياغات المعدلة غير واضحة ولا تتضمن آليات عملية للتنفيذ، باستثناء بندين أساسيين هما إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات الإنسانية، ما يزيد من تعقيدات التوصل إلى اتفاق شامل وسريع لوقف الحرب.

