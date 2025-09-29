لقاء نتنياهو ويتكوف كوشنر.. كواليس آخر اللمسات لـ”خطة غزة”

أفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة والكيان المؤقت قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو “.

وقال باراك رافيد مراسل موقع “أكسيوس” في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، الأحد، إن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس .

وقد قبل رئيس وزراء الكيان ووزيره رون ديرمر بحسب الموقع الصياغات الجديدة التي اقترحها ويتكوف وكوشنر، وجرى تضييق الفجوات، وغادر ممثلو ترامب فندق رئيس الوزراء قبل حوالي ساعتين .

والإثنين من المقرر عقد لقاء بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو” و الرئيس الأميركي دونالد ترمب (الساعة 18:00 بتوقيت القدس) وغداء مشترك، ومؤتمر صحفي مشترك الساعة 20:15 .

وقال مصدر في الوفد المرافق لرئيس وزراء الكيان: “لن يقول نتنياهو لا لترامب. ويبدو أن هناك اتفاقات على الصياغات النهائية الليلة”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع الإثنين مع رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو “.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن موافقة حماس ضرورية أيضا للتوصل إلى اتفاق, وهو ما لم يُبرم رسميا بعد.